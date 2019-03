Era nata lo scorso 26 febbraio all'ospedale di Piacenza, per poi essere trasferita poco dopo al policlinico San Matteo di Pavia dopo alcune complicazioni sorte a poche ore dal parto: ora giunge la notizia della sua morte, avvenuta nello stesso reparto di terapia intensiva neonatale di Pavia dove era ricoverata. Secondo l'Asl di Piacenza che ha diffuso immediatamente una nota ufficiale su quanto accaduto, la neonata la gravidanza non era a rischio e il monitoraggio effettuato sia all'ingresso in ospedale della mamma che durante le prime fasi del travaglio non evidenziava alcuna anomalia.

Complicazioni durante il parto: la bambina sarebbe andata in arresto cardiaco

I problemi sarebbero sorti poco dopo il ricovero della donna: il feto avrebbe infatti mostrato improvvisamente un rallentamento del battito fetale, da qui la decisione di accelerare la nascita. Una volta venuta alla luce però la neonata sarebbe andata in arresto cardiaco e per questo trasferita al policlinico San Matteo di Pavia dopo aver ricevuto le cure del caso ed essere stata rianimata: "Nonostante le cure ricevute presso terapia intensiva neonatale, la neonata è deceduta", conclude la nota.