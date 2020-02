Un ragazzo di soli 17 anni è stato arrestato a Pavia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzino è stato fermato dagli agenti di polizia della squadra volante, che lo hanno trovato in possesso di circa 4 grammi di marijuana e 145 euro in contanti. Poco dopo, a casa del ragazzo, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 63 grammi di sostanza stupefacente.

Pavia, arrestato un ragazzo di 17 anni per spaccio nella zona della movida

Sul telefono del 17enne, individuato durante un controllo della polizia nella zona della movida nel centro cittadino, sono stati trovati quelli che sono ritenuti messaggi da parte dei clienti. Il giovanissimo è stato quindi portato all'istituto per minori Cesare Beccaria di Milano.