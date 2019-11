in foto: Immagine di repertorio

Un banale litigio, uno come tanti tra padre e figlio, che però questa volta ha avuto un esito tragico. Un giovane 19enne ha infatti accoltellato il padre facendolo finire in ospedale, costretto a subire un intervento chirurgico. È accaduto a Pavia nella mattinata di oggi, giovedì 21 novembre: l'uomo, un 52enne, era in casa, una villetta in città, quando è iniziato il battibecco con il figlio, un ragazzo di 19 anni che poco dopo ha però impugnato un coltello e ha aggredito il padre colpendolo tra la spalla e il collo.

Il 19enne rischia anche l'arresto

È avvenuto tutto intorno alle 8 del mattino quando dalla villetta è partita la chiamata al 118, effettuata proprio dal figlio che ha subito raccontato l'accaduto: sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con un'ambulanza. L'uomo è stato caricato a bordo del mezzo e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo. Sottoposto a un intervento chirurgico, le sue condizioni risultano stabili. Sul posto è accorsa anche la polizia per effettuare gli accertamenti del caso. Il 19enne è stato portato in Commissariato e interrogato: al termine dell’interrogatorio è stato denunciato per tentato omicidio. Ma nei suoi confronti potrebbe scattare anche l’arresto vista la gravità dei fatti.