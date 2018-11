Erano in nove contro una le ragazze di quindici hanno che hanno picchiato una loro coetanea. È accaduto in un comune della Lomellina, nel Pavese: a ordinare il pestaggio sarebbe stata un'altra persona, una ragazza di 18 anni, che era gelosa perché il fidanzato l'aveva lasciata proprio per lei, quella giovane ragazza di 15 anni. Così ha deciso di farla picchiare da un gruppo di sue amiche. Nei giorni precedenti, secondo quanto emerso dalle indagini, la ex 18enne aveva minacciato diverse volte la vittima attraverso telefonate, sms e post su Facebook. La giovane aggredita dalla banda di bulle è finita in ospedale a causa delle ferite riportate, guaribili secondo i medici in pochi giorni di prognosi. Le nove autrici del pestaggio sono state tutte identificate: si tratta di ragazze italiane che risiedono nello stesso comune della giovane vittima non studiano e non lavorano: la loro posizione è attualmente al vaglio del Tribunale per i minorenni di Milano. Mentre la 18enne che ha ordinato il pestaggio è accusata tra le altre cose anche di stalking: per lei è stata disposta, su richiesta del suo legale, la "messa in prova" in una comunità per il periodo di un anno.