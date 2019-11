Paura questo pomeriggio lungo l'Autostrada A1 dove un'auto ha imboccato contromano il tratto Milano-Bologna: la vettura intorno alle 16 si è immessa tra la Barriera di Milano Sud e l'allacciamento alla Tangenziale Ovest di Milano contromano scatenando il panico tra gli automobilisti. Sono state proprio le altre vetture a far scattare l'allarme richiedendo l'intervento della polizia stradale. Gli agenti sono giunti poco dopo sul posto: al momento non risultano incidenti o persone ferite. Anche il sito Automap.it, Atlante stradale d'Italia, ha riportato quanto accaduto con un avviso delle 16.12. che avvertiva dell'evento.

La loro auto prende fuoco: due donne riescono a mettersi in salvo

Poco prima la polizia stradale è stata chiamata a intervenire lungo la strada Statale 336 tra il T2 e il T1 direzione Magenta per un incidente stradale: un'auto per motivi ancora da chiarire sarebbe infatti uscita fuoristrada andando ad impattare contro le barriere di protezione laterali. Un impatto violentissimo a seguito del quale la vettura ha preso fuoco: a bordo vi erano due donne, una 44enne e una ragazzina di soli 14 anni. Entrambe nonostante lo shock sono riuscite ad abbandonare l'auto prima che questa venisse completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza che hanno prestato le prime cure alle due donne prima di trasportarle in ospedale. Intanto i vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno spento l’auto e messo in sicurezza l’area.