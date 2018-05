in foto: Il "fortino", uno dei soprannomi del palazzo in viale Bligny 42

Un vero e proprio blitz di un uomo armato ha scatenato il panico questa mattina a Milano. Teatro della vicenda, avvenuta verso le 11, il palazzo che si trova in viale Bligny 42, un edificio definito più volte "alveare" e "fortino della droga" che, come si evince dai soprannomi, già in passato è finito più volte al centro delle cronache. Il protagonista in negativo dell'episodio è un uomo di 37 anni, un cittadino egiziano: questa mattina l'uomo ha prima aggredito e ferito l'ex portinaia dello stabile, una donna di 71 anni che si trovava all'ingresso del palazzo. Poi è salito fino a un appartamento al primo piano e ha accoltellato l'inquilino, un suo connazionale.

L'aggressore è poi fuggito, ma è stato bloccato dopo circa un'ora dai carabinieri: si stava nascondendo in un ipermercato in piazzale Corvetto. Il 37enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato: appena due giorni fa era stato scarcerato dopo essere finito in carcere a Novara per questioni legate alla droga. Dei due feriti il più grave è il connazionale dell'arrestato: l'uomo è stato raggiunto da tre fendenti, due al torace e uno alla coscia, ed è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al Policlinico. Le sue condizioni sono gravi e verrà sottoposto a un'operazione chirurgica, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'ex portinaia dello stabile, che ha riportato una ferita dietro l'orecchio, è stata medicata sul posto. Non è noto il movente dell'aggressione del 37enne, anche se i suoi precedenti lasciano intendere che possa essere legata al traffico o allo spaccio di stupefacenti.