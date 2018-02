in foto: Immagine di repertorio

Momenti di panico, nella notte, a Cologno Monzese, cittadina alle porte di Milano: alcuni malviventi, infatti, hanno fatto saltare in aria con dell'esplosivo il bancomat del Credito Valtellinese che ha sede in via Indipendenza, all'angolo con via Milano, a pochi passi dalla piazza principale del paesino: la deflagrazione, avvenuta intorno alle 4, ha svegliato la maggior parte dei residenti, allarmati in quanto non capivano cosa stesse succedendo. Sono state molteplici infatti le chiamate al 112.

Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza e quelli della compagnia di Sesto San Giovanni, che si sono ritrovati davanti lo sportello del bancomat completamente sventrato dall'esplosione. Ingenti sono stati i danni anche all'interno dell'istituto di credito, che rimarrà chiuso fino a domenica per i lavori, affinché le attività possano tornare al più presto al loro normale svolgimento. Non è ancora stato quantificato il bottino con il quale i malviventi sono riusciti a dileguarsi, ma dovrebbe ammontare a parecchie migliaia di euro. Sulla vicenda indagano i militari dell'Arma, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di pervenire all'identità dei componenti della banda di rapinatori.