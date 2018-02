Paura all'alba di oggi a Milano, sotto il cavalcavia di viale Renato Serra. Un camper parcheggiato è andato a fuoco, danneggiando anche alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, il cui intervento è stato provvidenziale: una volta domate le fiamme, infatti, hanno scoperto che all'interno del camper c'erano tre bombole di Gpl che sarebbero potute esplodere causando danni ancora più gravi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né ustionato: precauzionalmente l'Azienda regionale emergenza urgenza aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo, ma la persona coinvolta ha rifiutato i soccorsi.

Da chiarire cosa abbia provocato il rogo, divampato attorno alle 6 del mattino. Oltre ai vigili del fuoco – il cui intervento provvidenziale è stato ripreso in soggettiva tramite action cam da uno dei pompieri – nei pressi del camper andato a fuoco sono arrivati gli agenti della questura e i vigili urbani, impegnati i primi a effettuare i rilievi e i secondi a gestire il traffico nella zona del rogo, avvenuto in un orario in cui non c'era ancora traffico molto intenso.