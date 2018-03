Paura all'aeroporto di Milano Linate. Un uomo, un detenuto del carcere di Voghera, ha aggredito uno dei poliziotti penitenziari addetti alla sua scorta. A denunciare l'aggressione è stato Alfonso Greco, segretario regionale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria per la Lombardia: "È successo durante la fase di imbarco", ha detto Greco, aggiungendo che "l'aggressione è stata improvvisa". Il detenuto, un collaboratore di giustizia, era in aeroporto perché doveva essere trasferito a un'altra destinazione. Dopo l'accaduto, però, il suo trasferimento è stato rimandato per ragioni di sicurezza.

Gli altri viaggiatori che si trovavano nello scalo milanese non sono mai stati in pericolo. L'aggressore, infatti, è stato immediatamente bloccato dagli altri agenti penitenziari che componevano la sua scorta. Il poliziotto aggredito è stato soccorso e medicato presso il centro medico dell'aeroporto. Anche il capo della scorta ha fatto ricorso alle cure mediche: nella colluttazione seguita all'aggressione si è infatti rotto la mano destra. Non sono stati resi noti i motivi dell'aggressione.