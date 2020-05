in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Un ramo si è spezzato ed è caduto al suolo all'interno dei giardini Montanelli a Milano. Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, nella zona di Porta Venezia, durante il primo weekend post lockdown per l'emergenza coronavirus. A rompersi improvvisamente il ramo di una pianta secolare, alta ben oltre dieci metri, che è precipitata a terra all'interno dei giardini, poco distante da alcuni ospiti dell'area verde, che stavano trascorrendo qualche ora all'aria aparta.

Tragedia sfiorata: il ramo caduto poco distante da persone sdraiate sul prato

Secondo le informazioni apprese infatti, pare che i malcapitati si trovassero sdraiati proprio sul prato a pochi metri dal punto esatto in cui il ramo è caduto, nonostante il dpcm dello scorso 26 aprile vieti espressamente soste sui prati all'interno dei parchi, ville e aree verdi, per evitare che si formino gruppetti di persone e di conseguenza, assembramenti, pericolosi per il rischio di contagio da Covid-19. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno messo in sicurezza l'area, transennando il ramo caduto.

I vigili urbani hanno sorvegliato le aree verdi per evitare assembramenti

I vigili urbani infatti hanno trascorso il primo sabato della fase 2 impegnati nei controlli sul territorio, a Milano come nelle altre città, dove sorvegliate speciali del fine settimana sono le aree verdi, meta delle persone che si incontrano, approfittando dell'allentamento delle misure restrittive per rivedersi, anche se a distanza e senza potersi abbracciare, dopo mesi. Poi gli agenti hanno chiesto alle persone sedute e sdraiate sul prato di alzarsi e allontanarsi, spiegando che potevano transitare all'interno dei giardini per fare passeggiate e attività sportiva, ma che era vietato fermarsi e affollare l'area.