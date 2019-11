in foto: (Immagine di repertorio)

Paura questa mattina, venerdì 22 novembre, a Varese, per un incidente stradale che ha coinvolto un giovane studente. Si tratta di un bambino di 11 anni, che è stato investito da un'auto davanti a una scuola. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 8 in via Pergine, zona San Fermo. Le lezioni non erano ancora iniziate e il giovane studente presumibilmente stava andando a scuola, quando per cause da accertare il conducente di un'auto non si è accorto della sua presenza e l'ha travolto.

Il bambino è stato trasportato in codice giallo in ospedale

L'Areu ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ad avvisare le forze dell'ordine. Fortunatamente, le condizioni del giovane studente, che in un primo momento erano sembrate molto gravi, si sono rivelate meno critiche. Il ragazzino è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese: non sarebbe dunque in pericolo di vita. In via Pergine sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia locale di Varese che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e capire se l'automobilista abbia precise responsabilità in merito all'incidente.