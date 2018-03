in foto: Foto di repertorio

Paura a Milano per una sospetta aggressione con l'acido. Una donna di 72 anni ha denunciato alla polizia uno strano episodio: un uomo, un nordafricano secondo lei, avrebbe versato del liquido corrosivo sul suo cappotto mentre lei passeggiava con il marito di 82 anni. Sarebbe accaduto alle 11 di oggi in via Rismondo, angolo con via delle Forze Armate, quartiere Baggio a Milano.

I due anziani hanno incrociato uno sconosciuto che, senza dire nulla, ha versato del liquido contenuto in una bottiglietta sul cappotto della donna. I due hanno continuato a passeggiare preferendo non intavolare una discussione con l'aggressore e pensando che si trattasse solamente di acqua. Arrivati in un bar di piazza Sant'Apollinare si sono accorti che il giubbotto era corroso nella parte bagnata dal liquido sospetto. Per questo la coppia si è recata a denunciare l'accaduto e ora gli agenti sono sulle tracce del sospettato. La signora è stata accompagnata al pronto soccorso per precauzione, ma non ha riportato ustioni. La giacca invece è stata sequestrata dalla polizia e nelle prossime ore verrà analizzata per capire il tipo di sostanza versata dall'aggressore. Nel pomeriggio, riporta Milano Today, un nuovo caso è stato segnalato in via Forze Armate, all'altezza dell'Esselunga. Al momento, però, non ci sono conferme da parte della questura.