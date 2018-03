Paura intorno a mezzogiorno in via Pezzotti a Milano, dove una fuga di gas in strada ha gettato nel panico gli abitanti di un edificio al numero 10, che hanno avvertito il forte odore fin dentro ai loro appartamenti. In via precauzionale il condominio, un palazzo di otto piani abitato da 26 famiglie, è stato evacuato. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno messo in sicurezza l'area ed effettuato le procedure di sgombero. Stando a quanto si apprende, pare che la fuga sia stata causata dalla rottura di un tubo del gas al di sotto del manto stradale proprio all'esterno del palazzo al civico 10.

I tecnici si sono messi subito al lavoro per riparare la conduttura del gas e far tornare le 26 famiglie, che hanno tutte abbandonato il palazzo senza affanni e senza incidenti, al loro posto. Nel frattempo, impossibilitati a fare ritorno nelle rispettive abitazioni, i condomini sono stati ospitati in alcuni autobus inviati sul posto da Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo.