in foto: Il camion Amsa in fiamma a Milano

Paura questa mattina a Milano dove un camion adibito alla raccolta rifiuti dell'Amsa è andato a fuoco in pieno centro: la chiamata ai vigili del fuoco è giunta intorno alle 7.30 di questa mattina da parte dei dipendenti della ditta che hanno visto il camion avvolto dalle fiamme. Sul posto sono accorsi immediatamente i pompieri con un mezzo d'intervento: l'incendio è stato domato in poco tempo per fortuna senza feriti.

Le fiamme visibili a centinaia di metri

L'incendio è avvenuto in via Torino, alla fine di corso di Porta Ticinese, in zona Carrobbio: le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile a diverse centinaia di metri che hanno allarmato i residenti e i passanti. Mentre gli automobilisti forse incuriositi e spaventati dall'incendio hanno mandato in traffico il tilt fermandosi all'incrocio con via San Vito: le operazioni di spegnimento delle fiamme per fortuna sono state brevi e tempestive. Mentre si sta cercando di capire il motivo del rogo che ha distrutto il mezzo Amsa.