Attimi di paura alle prime luci di questa mattina, martedì 2 gennaio, in viale Campania a Milano, dove un edificio di quattro piani è stato quasi completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe e un'autoscala che hanno evacuato l'intero stabile e si sono adoperarti per estinguere le fiamme, riuscendoci soltanto nella tarda mattinata. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa dell'incendio che ha mandato in fiamme diversi appartamenti dell'edificio.

Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme, i pompieri hanno dovuto portare a termine anche un salvataggio, dal momento che una persona disabile era rimasta intrappolata nel suo appartamento. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento del 118, visto che una donna, forse la proprietaria dell'appartamento da cui ha avuto origine il rogo, è rimasta intossicata dal fumo copioso che si è levato dalle fiamme. Con ogni probabilità, l'incendio si è generato proprio dalla mansarda dell'appartamento della donna.