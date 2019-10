L'incendio è scoppiato la notte scorsa lungo la strada provinciale 40 nei pressi di Melegnano quando un autoarticolato è andato in fiamme nei pressi di un distributore di benzina: sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco con sette mezzi per tentare di spegnere il mezzo ormai distrutto dal rogo, per fortuna però senza grosse conseguenze. L'allarme è scattato nella notte tra lunedì e martedì intorno all'1.50, quando nei pressi di un distributore di benzina posizionato lungo la strada provinciale 40 in direzione Melegnano, subito dopo la rotonda per Sant’Angelo lodigiano, un bilico è andato a fuoco: il mezzo forse parcheggiato proprio nell'area antistante il distributore si è improvvisamente incendiato per cause ancora da accertare. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento delle fiamme: il pericolo era che il rogo potesse giungere pericolosamente vicino alle pompe del distributore, cosa che per fortuna non è accaduta. Al momento non risultano persone ferite.