Un tir è finito contro i pannelli solari dell'autogrill di Dalmine lungo la A4 distruggendoli, mentre le tre balle d'acciaio che trasportava sono finite sui distributori di benzina. Paura questa mattina lungo l'autostrada A4 dove i vigili del fuoco di Bergamo sono stati chiamati a intervenire per uno spettacolare incidente avvenuto proprio nei pressi dell'autogrill di Dalmine, in direzione Milano: stando a quanto ricostruito finora sembra che il camionista alla guida del mezzo pesante abbia perso il controllo del tir finendo per distruggere i pannelli solari posizionati nel parcheggio dell'area di sosta.

Una balla d'acciaio ha distrutto un distributore di benzina

Nel violento impatto il mezzo ha perso il carico che trasportava: tre balle d'acciaio, una delle quali è rotolata fino ai distributori colpendone uno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme con gli agenti di polizia stradale per i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto: secondo quanto si apprende non ci sarebbero feriti. Le grosse bobine per fortuna non hanno colpito nessuno. Al momento il rifornimento di benzina è stato sospeso mentre i vigili del fuoco di Bergamo e di Dalmine hanno messo in sicurezza le zone compromesse per evitare perdite di carburante.