in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 80 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all'Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dopo essere rimasto coinvolto in un gravissimo incidente martedì mattina a Paullo, comune a Sud-Est di Milano. Stando a quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine giunte immediatamente sul posto l'uomo stava percorrendo a bordo della sua vettura via Mazzarello quando intorno alle 11.30 avrebbe perso il controllo della vettura, uscendo fuori strada: forse a causa dell'alta velocità l'auto si è completamente ribaltata terminando la sua corsa a ruote all'aria.

L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo e una volta giunti sul posto i vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore prima di riuscire a estrarre l'uomo dalle lamiere. L'80enne una volta liberato è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118 giunti sul posto con due ambulanze. Trasportato d'urgenza a bordo di un elicottero all'Humanitas di Rozzano dove è giunto in codice rosso, si trova ora ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dove lotta tra la vita e la morte. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso utili a ricostruire quanto accaduto.