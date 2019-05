Un uomo di 65 anni e la sua compagna di 69 sono ricoverati in gravi condizioni dopo una violenta lite sfociata in un'aggressione a colpi di martello. È successo questa mattina poco dopo le 9.30 a Paullo nell'hinterland di Milano, in un condominio privato in via Primo Maggio. Protagonista dell'episodio una coppia di cittadini albanesi: nel corso di una lite, scoppiata per motivi ancora da chiarire, l'uomo ha afferrato un martello e ha colpito la compagna alla testa. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso, ferendosi in modo grave al capo.

Entrambi trasportati in elicottero in ospedale: sono gravi

Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di San Donato, allertati dai vicini di casa, e i soccorritori del 118. Le condizioni dei due feriti sono apparse subito serie a causa dei gravi traumi cranici riportati: il 65enne e la compagna sono stati trasportati in elicottero all'Humanitas di Rozzano e all'ospedale Niguarda di Milano. Un'altra aggressione in famiglia è avvenuta sabato 25 anni a Milano. Un 26enne di origine salvadoregna è stato arrestato dai carabinieri dopo che la moglie ha denunciato di essere stata picchiata dall’uomo per due anni, anche davanti alla loro bambina di 11 mesi. A convincere la vittima a raccontare tutto ai militari è stata l'ennesima aggressione che l'ha costretta in ospedale al Niguarda, dove è stata medicata e dimessa con 21 giorni di prognosi. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Duomo hanno arrestato il 25enne e lo hanno portato in caserma, in attesa del processo per direttissima.