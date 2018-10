in foto: Luca Rivadossi

Un pastore di 25 anni è stato trovato morto in un dirupo sui monti di Dosso del Liro, nella zona dell'alto lago di Como. Il cadavere del giovane è stato avvistato nel primo pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco della zona, che stavano cercando il 25enne da ieri sera, quando è stato lanciato l'allarme perché non era rientrato in casa. Il giovane si chiamava Luca Rivadossi.

Stando a quanto si apprende, il giovane pastore si era allontanato ieri mattina dal gregge per seguire alcune pecore che si erano staccate e probabilmente è scivolato ed è caduto nel dirupo. L'allarme è stato lanciato in serata dal collega, che non lo ha visto rientrare e quindi ha avvertito i vigili del fuoco. Il cadavere è stato ritrovato oggi precisamente in località Alpe Bragheggio a 1.600 metri di quota. Le ricerche del ragazzo sono state condotte dai tecnici della XIX Delegazione Lariana del Cnsas, con Sagf Guardia di finanza, carabinieri e vigili del fuoco. Sul posto anche elicotteri della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco.