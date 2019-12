in foto: foto di repertorio

Tragedia oggi a Passo della Presolana, proprio l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata. Un giovane di origine moldava è caduto mentre stava addobbando un albero di Natale, trovando purtroppo la morte. Una tragedia tremenda, che nessuno si sarebbe mai immaginato in questo giorno di festa, frutto di felicità per molte persone nel mondo. E invece, oggi, la tragedia. Non è ancora chiaro come il ragazzo abbia perso l'equilibrio e sia caduto dall'albero: l'incidente è avvenuto oggi, 8 dicembre, poco dopo le 15, vicino al Passo della Presolana. Il giovane stava addobbando un albero, quando è caduto da un'altezza di circa sei metri: inutili i soccorsi, è morto praticamente sul colpo.

Passo della Presolana, morto ragazzo moldavo mentre addobba albero di Natale

Sul posto è giunto un elisoccorso proveniente da Brescia, un’ambulanza e un’automedica, che hanno cercato in tutti i modi di salvare la vita al ragazzo caduto dall'albero. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto a causa della violenza dello schianto con il suolo. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi del caso e capire cosa sia successo esattamente e la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte dell'uomo. Il ragazzo, che secondo quanto emerso sarebbe di origine moldava, sarebbe caduto da un'altezza di cinque – sei metri: non si sa perché abbia perso l'equilibrio, ma la caduta gli è stata fatale . Una tragedia in un giorno di festa, nell'8 dicembre che per molte persone è sinonimo di divertimento e tranquillità: sul caso indagano i carabinieri, che dovranno stabilire se la morte dell'uomo sia da imputare a cause accidentali oppure se poteva essere evitata.