Un turista danese di 53 anni è entrato in coma dopo aver sbattuto violentemente la testa allo snowpark del Passo del Tonale. Secondo quanto emerso, il 53enne sarebbe rimasto a terra per diverso tempo privo di conoscenza dopo una brutta caduta: i soccorsi si sono subito attivati, l'uomo è stato recuperato dagli agenti della Polizia di Stato con il supporto dei Carabinieri di Ponte di Legno e del Soccorso Alpino. Le sue condizioni sono apparse subito serie, ed è stato trasportato con l'elisoccorso di Trento all'ospedale Santa Chiara. La prognosi è riservata, non è noto se sia o meno in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause dell'incidente: il 53enne, in vacanza con il figlio di undici anni, si trovava allo snowpark del Passo del Tonale quando ha perso l'equilibrio, è caduto e ha sbattuto violentemente la testa.

Secondo le prime informazioni l'uomo – di cui non sono state ancora diffuse le generalità – , sarebbe caduto dopo un salto su una delle tante rampe dello snowpark del Passo del Tonale. C'è stato però qualche problema, e invece di atterrare dritto sulla tavola, ha sbattuto violentemente la testa a terra, perdendo subito conoscenza. I soccorritori hanno immediatamente attivato le procedure di salvataggio ed emergenza, stabilizzandolo e chiamando l'elisoccorso, che lo ha subito portato all'ospedale di Santa Chiara, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il 53enne era in vacanza con il figlio di undici anni, sconvolto per quanto accaduto questa mattina al padre. Il ragazzino è stato adesso affidato alle cure del tour operator danese con cui è arrivato in Italia.