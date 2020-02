in foto: (Foto LaPresse)

Una storia lunga più di mezzo secolo quella della "Milano Fashion Week", la settimana della moda milanese che proprio in questi giorni va in scena in città. La prima apparizione dell'evento legato al mondo delle grandi griffe è datata 1958, quando il capoluogo lombardo figurò per la prima volta sulla mappa dell'alta moda internazionale. L'appuntamento fu ideato prendendo spunto dalla rassegna di sfilate lanciate nel 1951 a Firenze da Giovanni Battista Giorgini, che fu il primo ad organizzare passerelle dedicate alle collezioni italiane nella splendida cornice di Palazzo Pitti. L'affollamento eccessivo durante le manifestazioni spinse gli organizzatori a migrare altrove. Il 1958 è anche l'anno in cui a Milano viene istituita la Camera nazionale della moda italiana, oggi presieduta da Carlo Capasa, un primo passo verso il progressivo affermarsi di Milano nel panorama internazionale dell'alta moda, fino al riconoscimento della città come una delle "Big Four" insieme a New York, Londra e Parigi.

I favolosi anni '70

Nel periodo a cavallo tra il 1960 e il 1970, Roma conobbe un momento d'oro per quanto riguarda l'Alta moda, effetto della grande vitalità artistica in diversi campi: dal cinema alla letteratura, passando per l'arte figurativa. La Capitale oscurò Milano, ma arrivò anche a fare seria concorrenza a Parigi. Nel corso della decade successiva però, in contemporanea col passaggio dall'Haute couture al prêt à porter, i grandi stilisti migrarono verso Milano, che venne ufficialmente riconosciuta come capitale della moda italiana. Proprio negli anni '70 la Fiera di Milano comincia difatti a ospitare le prime sfilate di prêt à porter, con la partecipazione di stilisti come Walter Albini, Krizia e Missoni, seguiti negli anni da Giorgio Armani, Versace, Gianfranco Ferré e Dolce & Gabbana. Con il passare del tempo sono tanti i grandi marchi del made in Italy che hanno impreziosito le passerelle milanesi: Gucci, Emilio Pucci, Roberto Cavalli ed Ermanno Scervino sono soltanto alcune delle firme più prestigiose, a cui negli anni seguiranno tanti altri stilisti di fama internazionale. A distanza di anni la Milano Fashion Week si è affermata come uno degli eventi più attesi dell'anno nel campo della moda. L'edizione autunno/inverno 2020 prevede 56 sfilate, 98 presentazioni e 34 eventi in programma, per un totale di 188 appuntamenti complessivi.

Le altre Fashion Week

Se Milano può essere considerata la capitale della moda italiana, nel mondo esistono altre grandi metropoli in grado di attirare i grandi marchi e allestire passerelle di tutto rispetto, sulle quali vengono presentati i trend e le nuove tendenze ideati dagli stilisti più apprezzati a livello internazionale. La "New York Fashion Week" è la più antica di tutte: il primo appuntamento risale al 1943, quando ai giornalisti del settore non era permesso visitare i grandi atelier di Parigi a causa della guerra. In ordine cronologico troviamo poi la "Mode à Paris", cioè la settimana della moda francese, istituita per la prima volta nel 1973, quando la capitale francese era già riconosciuta come un polo di attrazione mondiale all'interno del settore. Le case di moda parigine sono tra le più rinomate del pianeta e ancora oggi tanti grandi stilisti mantengono alta la tradizione d'Oltralpe. Infine la più recente tra le settimane della moda, quella londinese, che è stata organizzata per la prima volta nel 1984. La "London Fashion Week" ha acquisito importanza in breve tempo, diventando punto di riferimento sopratutto per stilisti emergenti e marchi di moda alternativi.