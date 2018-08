Fermi per tre ore sui binari a bordo di un treno Italo tra le stazioni di Melegnano e Livraga, a cavallo tra l'area metropolitana del comune di Milano e il comune di Lodi. Tre ore senza poter uscire e senza aria condizionata, all'interno del convoglio sotto il sole a picco. Il treno 9939 Alta Velocità, diretto da Roma a Torino, si è fermato attorno alle 16.15 e solo alle 19.40, dopo il trasbordo su altro mezzo, i passeggeri hanno potuto continuare il loro viaggio.

Disagi e ritardi su tutta la linea

Il lungo stop ha provocato disagi e ritardi anche agli altri treni il cui transito era programmato nella stessa tratta, sia Italo che Trenitalia, dovendo viaggiare su binario unico. Il treno Frecciarossa 9809 è tornato indietro fino alla stazione d Milano Rogoredo, per poi riprendere la sua corsa, accumulando così un ritardo di tre ore.

Italo: "Risarcimento e nuovo biglietto per tutti i passeggeri"

Dal treno molti dei viaggiatori hanno cominciato a interrogare gli account di Italo sui social network per aver informazioni, dato che nessuno li avrebbe informati di quanto stava accadendo. "Siamo bloccati senza aria condizionata. Non ci fanno scendere. Non ci danno notizie. La temperatura è altissima. La gente si sta sentendo male e sta dando di matto". Italo ha assicurato che "tutti i passeggeri riceveranno il 100% di indennizzo e un voucher dello stesso importo del biglietto".