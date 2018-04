Un grave incidente si è verificato questa mattina, domenica 1 aprile, nel Milanese. Erano circa le 7.20 quando un uomo alla guida di un'auto è finito fuori strada lungo la strada provinciale che collega Melegnano e Binasco, all'altezza di Carpiano. La vettura si è ribaltata più volte su stessa. Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, hanno estratto dall'interno dell'abitacolo il conducente che è stato affidato alle cure mediche del personale sanitario del 118. Si tratta di un 35enne, trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Da quanto si apprende nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre persone o vetture, dalle prime verifiche l'auto su cui viaggia il 35enne in gravi condizioni potrebbe essere rubata. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Donato che ha eseguito i rilievi del caso per stabilire cosa sia accaduto, perché l'auto sia finita ad alta velocità fuori strada.