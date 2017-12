in foto: Daniela Christiansson (a sinistra) e Jelena Markovic (screenshot da Instagram)

Dura la vita per chi abita vicino a un vip. Questo, almeno, è quanto si potrebbe pensare dopo aver visto un video pubblicato sul social network Instagram dalla top model svedese Daniela Christiansson, famosa influencer nonché fidanzata del calciatore dell'Udinese Maxi Lopez. Due giorni fa la Christiansson ha pubblicato le immagini di un party nella sua casa milanese in zona CityLife che risale però allo scorso 10 dicembre, giorno in cui la neve ha imbiancato Milano. Nel video si vede la modella ballare a ritmo di musica assieme alla collega Jelena Markovic, mentre una terza persona riprende. Le note della canzone, il successo di Baby K "Voglio ballare con te", devono però essere state diffuse a un volume troppo alto. E infatti qualcuno, probabilmente un vicino, ha chiamato la polizia, che si è presentata alla porta della Christiansson per richiamarla all'ordine.

La top model: I poliziotti non sono stati così cattivi.

A raccontare l'episodio è stata la stessa top model svedese, che ha accompagnato il video con una breve descrizione di quanto accaduto quella sera: "Dopo un pomeriggio di shooting la neve stava cadendo su Milano, durante la cena per il compleanno di Bebo. Questo piccolo balletto tra noi ha spinto i vicini a chiamare la polizia. Gli agenti – ha proseguito in modo ironico la modella – non sono stati però così cattivi quando una bionda e una bruna hanno aperto la porta". Seguono gli hashtag di rito, tra cui uno evidentemente rivolto a chi ha chiamato la polizia: "Un piccolo party non ha mai ucciso nessuno". E il video del balletto tra le due top model, com'era prevedibile, ha ricevuto migliaia di visualizzazioni.