Un pomeriggio di ordinaria follia a Milano. Così si può riassumere quanto avvenuto ieri, attorno alle 13.30, in via Fratelli Bronzetti, zona Risorgimento. Tutto è nato da un parcheggio conteso tra due automobilisti che abitavano nella zona, un 45enne italiano e un 56enne egiziano. Entrambi avevano puntato un posto per la loro auto: ne è nata una lite che, come riportato dalla testata "Milanotoday", è ben presto degenerata. La colpa è dell'automobilista italiano, pregiudicato e disoccupato: l'uomo è uscito dall'auto brandendo un coltello e un paio di forbici, con cui ha cercato di aggredire il rivale. In soccorso dell'egiziano, senza precedenti e regolarmente in Italia, è intervenuto un connazionale: entrambi sono però stati costretti a trovare riparo all'interno di un palazzo per sfuggire alla rabbia dell'aggressore e del figlio, un ragazzo di 20 anni nel frattempo intervenuto "in soccorso" del padre. I due hanno continuato a dare la caccia agli altri due uomini, colpendo con bastoni chiodati la facciata del palazzo in cui i malcapitati si erano riparati.

Il 45enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Per placare la furia dei due sono dovuti intervenire i carabinieri, nel frattempo chiamati da alcuni passanti. I militari dell'Arma hanno immobilizzato a fatica il 45enne, che aveva la lama del coltello che gli sporgeva dalla tasca, e lo hanno poi ammanettato e fatto salire in auto. Lì l'uomo ha continuato a dare in escandescenze. Il resto dell'arsenale usato da padre e figlio – le mazze chiodate e le forbici – sono state trovate e sequestrate dai carabinieri su indicazione delle due persone aggredite, che adesso presumibilmente sporgeranno denuncia nei confronti dei loro aggressori. Il 45enne violento, nel frattempo, deve rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.