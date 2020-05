in foto: (Immagine di repertorio)

Macabro ritrovamento a Paratico, sul lago d'Iseo. Nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nelle acque del lago, all'altezza di via Giuseppe Mazzini. L'allarme, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato lanciato pochi minuti prima delle 9. Sul posto, nei pressi del bar Vela del comune del Bresciano, sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri di Chiari e i vigili del fuoco della compagnia di Palazzolo. Inutile, purtroppo, l'intervento dei soccorritori: al loro arrivo l'uomo era già morto.

Il cadavere è di un anziano di 78 anni: in corso le indagini sull'accaduto

Il cadavere si trovava vicino alla riva, parzialmente nascosto da un canneto. Stando a quanto riporta l'Areu appartiene a un anziano di 78 anni, di cui però non sono ancora state comunicate le generalità. La causa della morte è indicata nell'annegamento, anche se sono in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Non si sa se sia trattato di un incidente dovuto a un malore, di una morte violenta o di un gesto volontario, un suicidio. Si deve anche cercare di capire da quanto tempo il corpo senza vita si trovasse nelle acque del lago d'Iseo. Al sopralluogo delle forze dell'ordine ha partecipato anche un medico legale, che ha proceduto con un primo esame esterno del corpo. Non si sa ancora al momento se a questo primo esame seguirà poi una più approfondita autopsia o se le indagini verranno chiuse dopo aver acquisito qualche altro elemento utile a ricostruire la drammatica vicenda.