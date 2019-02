in foto: Foto di repertorio

"Voglio una donna, la voglio, ho pagato e ora la voglio", urla Antonio M., 38 anni, all'interno di un locale er scambisti in via Ripamonti a Milano. Comincia ad aprire le tende dei privé per cercare una ragazza disponibile, viene allontanato, prima dagli stessi clienti, poi dal buttafuori, va a casa insieme all'amico che era con lui. Ci ripensa, prende un coltello, scende in macchina e torna al locale, questa volta non paga i 50 euro che aveva pagato la prima volta, entra e comincia ad accoltellare i clienti che gli avevano risposto male. Questa mattina si terrà l'udienza del processo con rito abbreviato e l'uomo dovrà rispondere dell'accusa di triplice omicidio.

Secondo quanto ricostruito su Il Giorno, l'uomo aveva cercato di inserirsi tra le coppie che già stavano consumando rapporti sessuali, sarebbe stato allontanato a male parole, ‘Ma chi sei? Fai schifo, vattene'. L'amico l'ha trascinato fuori, ma lui, dopo essere ritornato a casa, ha ripreso la macchina, è tornato al locale e ha accoltellato tre persone, tutti colpevoli di avergli risposto male e di averlo allontanato. Tre feriti, il bilancio dell'incredibile notte. Uno è stato operato d'urgenza, un altro trasportato in codice giallo al pronto soccorso, e l'altro ancora ha riportato ferite alle braccia. La polizia ha ammanettato l'uomo all'uscita del locale. Portato in carcere a San Vittore, non avrebbe mai mostrato segni di pentimento per quanto accaduto quella notte.