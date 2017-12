in foto: (Archivio)

Brutta sorpresa per don Felice Noè, parroco della chiesa dei Santi Gervaso e Protaso di Parabiago, nel Milanese. La notte di Natale, mentre era impegnato a celebrare la Santa messa, ha ricevuto la "visita" di alcuni ladri nella sua abitazione, che si trova accanto alla chiesa. I malviventi probabilmente sapevano che il sacerdote sarebbe stato impegnato a celebrare la messa e hanno agito indisturbati: hanno rotto una grata di ferro a protezione di una porta e si sono poi introdotti in casa, mettendola a soqquadro. I ladri hanno distrutto l'abitazione del sacerdote nel tentativo di individuare la cassaforte: l'hanno trovata, divelta dal muro e trascinata giù per le scale. Poi, però, non riuscendo ad aprirla l'hanno lasciata lì. Non se ne sono comunque andati a mani vuote: hanno rubato alcuni calici sacri e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Dietro il furto potrebbe esserci una banda che ha colpito anche altre parrocchie.

Sul caso, riportato dal quotidiano "Il Giorno", indagano i carabinieri: nessuno a quanto pare si è accorto di quanto stava avvenendo, perché le persone nei paraggi erano tutte in chiesa per assistere alla Messa di Natale. I militari dovranno capire anche se il furto a Parabiago possa essere opera della stessa banda che, negli scorsi giorni, aveva già colpito a Nerviano e Magenta: nel primo caso si erano introdotti in casa del parroco, don Claudio Colombo, che aveva sorpreso i malviventi ed era stato aggredito dagli stessi. A Magenta, invece, i ladri avevano preso di mira la parrocchia della Sacra Famiglia, rubando alcune offerte dei fedeli.