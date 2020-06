in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina a Parabiago, comune alle porte di Milano, dove una donna è stata investita da una moto: nel violento impatto la 38enne ha riportato numerose ferite, compresa la semiamputazione di un braccio e di una gamba.

Ferito anche il 35enne in sella alla moto

L'allarme è scattato intorno alle 11 di giovedì 18 giugno quando è stato chiesto l'intervento del 118 in viale Lombardia a Parabiago a causa di un incidente: è qui che in pochi minuti sono accorsi i soccorritori con due ambulanze e un'auto medica. Due le persone ferite, una donna di 38 anni e un uomo di 35, entrambi con importanti traumi: la prima stando a quanto si apprende è stata soccorso e trasportata in codice rosso all'ospedale di Legnano a causa delle ferite riportate, l'impatto con la moto le avrebbe causato la semiamputazione di un braccio e di una gamba. Ferito anche il giovane centauro che avrebbe riportato la frattura di un braccio oltre a diverse contusioni, anche l'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Si indaga sulla dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche gli agenti della polizia locale insieme con i carabinieri di Parabiago e i vigili del fuoco. Mentre questi ultimi hanno lavorato per rimuovere il mezzo coinvolto e mettere insicurezza la strada gli agenti e i militati si sono occupati dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica: al momento secondo una prima ricostruzione sembra che la donna stesse attraversando la strada quando è sopraggiunto il 35enne in sella alla sua moto che l'ha travolta finendo a sua volta per perdere l'equilibrio e schiantarsi sull'asfalto.