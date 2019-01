Un incendio scoppiato questa mattina poco dopo le 12 nel cortile di un orto a Parabiago, nel Milanese, ha scatenato il panico tra gli abitanti della zona: siamo in via Villoresi, angolo via Visconti, quando del fumo viene visto uscire da un orto poco distante dalla strada. Immediate le chiamate ai carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale che giungono in poco tempo sul luogo del rogo. I pompieri iniziano così immediatamente le operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno praticamente distrutto una struttura all'interno del cortile dove sono ospitati anche diversi animali, tra cui conigli e capre. Per fortuna non ci sono persone ferite: secondo una prima ipotesi avanzata dai militari dopo aver effettuato i rilievi del caso, l'incendio potrebbe essere divampato a causa di un mucchio di sterpaglie secche bruciate dallo stesso proprietario dell'orto che avrebbero poi dato vita a fiamme più alte. Ora i vigili del fuoco dovranno capire se e quanti sono gli animali coinvolti nell'incendio che hanno perso la vita tra le fiamme.