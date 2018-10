in foto: Santo Papa Paolo VI

C'è anche Papa Paolo VI, al secolo Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, tra i sei nuovi Santi della Chiesa cattolica proclamati oggi a Roma da Papa Francesco. Paolo VI nacque a Concesio, in provincia di Brescia, il 26 settembre del 1897. Il suo rapporto col suo paese natale e con tutta la Lombardia è stato molto stretto: dal 1954 fino al 1963, quando venne eletto Papa, Montini fu arcivescovo di Milano. Sia Concesio che Milano, le due città a lui più legate, sono presenti quest'oggi alla Basilica di San Pietro a Roma per la giornata di canonizzazione. La vice sindaca di Milano, Anna Scavuzzo, ha affermato: “Sono onorata di rappresentare il Comune di Milano in un momento così significativo per la Chiesa. Il rapporto fra Giovanni Battista Montini e la nostra città è stato particolare e intenso, come ha sottolineato anche il nostro Arcivescovo Monsignor Mario Delpini nell’invito a prendere parte alla cerimonia. In particolar modo, durante la sua missione pastorale a Milano, Montini fu attento a sollecitare con costanza e impegno una forte collaborazione tra tutte le Istituzioni politiche e religiose, ricordando come debbano sempre essere animate dalla stessa dedizione per il bene comune della collettività e sottolineando la dimensione fondamentale del servizio all’interno dell’esercizio della responsabilità pubblica".

Oltre al Comune di Milano, che sarà rappresentato anche dalla presenza del Civico gonfalone alla cerimonia, a Roma si è recata anche una delegazione di concesiani, compaesani del nuovo Santo. Sarà festa anche nel paese in provincia di Brescia, dove la cerimonia di canonizzazione sarà seguita attraverso proiezioni su maxischermi e accompagnata da mostre e concerti. Papa Paolo VI era stato proclamato venerabile il 20 dicembre 2012 da Benedetto XVI ed è stato proclamato beato il 19 ottobre 2014 da papa Francesco.