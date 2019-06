C'è un indagato per l'incidente in cui ha perso la vita Paolo Palladini, il 36enne di Fabriano morto nel fine settimana all'isola dell'Elba, in quello che doveva essere un fine settimana di vacanze e relax. Si tratta del nuovo patron della Pallacanestro Cantù, Davide Marson, che in quel momento si trovava alla guida del quad che si è ribaltato: Marson, infatti, è stato trovato positivo all’alcol test, che aveva valori superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Ed è quindi stato iscritto dalla Procura di Livorno nel registro degli indagati per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza. Anche Davide Marson è rimasto ferito nell’incidente: trasportato all’ospedale di Portoferrato, le sue condizioni non sono gravi ed è già stato dimesso. Illese le altre due persone che in quel momento si trovavano a bordo del quad: il mezzo è stato invece sequestrato per permettere agli inquirenti di effettuare i necessari accertamenti.

Tragico incidente col quad all'isola d'Elba, morto Paolo Paladini

L’incidente in cui Paolo Paladini ha perso la vita è accaduto all’alba in viale dei Golfi a Lacona. Per motivi ancora da accertare, Davide Marson avrebbe perso il controllo del quad, che si è ribaltato con tutti i passeggeri a bordo: ma, mentre due di loro sono rimasti illesi e il conducente si è ferito in modo lieve, Paladini è deceduto a causa del violento impatto con l’asfalto. Il 36enne, sposato e padre di tre figli, ha sbattuto in modo grave la testa sulla strada ed è rimasto schiacciato dal telaio. Inutili i soccorsi giunti in modo tempestivo sul posto: Paolo Paladini è morto praticamente sul colpo. L’uomo era originario di Fabriano, dove era molto conosciuto e stimato: tutto il comune, così come la sua famiglia, sono sotto choc per la sua morte, in quella che doveva essere una vacanza rilassante con gli amici.