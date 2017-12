Una vicenda che ha dell'incredibile arriva da Milano: un uomo di 50, insospettabile, soccorritore volontario della Croce del territorio del Sud Milano, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una minorenne. Come riporta Il Giorno, i fatti si riferiscono allo scorso 13 dicembre quando, in serata, l'ambulanza interviene in un'abitazione dove una bambina di soli 10 anni, con la febbre molto alta, ha bisogno di essere trasportata all'ospedale San Paolo di Milano. L'operatore 50enne, originario di Lacchiarella, carica la bambina sul mezzo di soccorso: proprio qui, davanti alla madre, impegnata a parlare al cellulare, e approfittando della distrazione di un collega, l'uomo palpeggia la bambina sul seno e sul pube da sopra al pigiama.

La madre si accorge di quanto fosse accaduto e, giunta nel nosocomio meneghino, denuncia tutto ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, che si trovavano in ospedale per un'altra questione. I militari, dopo aver svolto i necessari accertamenti, hanno constatato la veridicità delle parole della donne e hanno arrestato il soccorritore 50enne, incensurato, con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Per l'uomo, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere milanese di San Vittore.