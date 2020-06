in foto: Pattuglie della polizia stradale (Foto di Massimo Sestini)

Un tragico gesto volontario è l'ipotesi più accreditata per spiegare quanto avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 7 giugno, a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia. Un uomo di 57 anni, bresciano, è morto dopo una caduta da un cavalcavia che oltrepassa l'autostrada A4, all'altezza del casello di Palazzolo. Pochi i dubbi su quanto accaduto: stando a quanto riporta la testata locale "Bresciatoday", l'uomo avrebbe raggiunto in auto il casello di Palazzolo e poi avrebbe lasciato la vettura per proseguire a piedi lungo un tratto di autostrada, fino a raggiungere il cavalcavia. Lì si sarebbe gettato di sotto, precipitando violentemente sull'asfalto dopo una caduta da circa dieci metri d'altezza.

Alcuni automobilisti hanno dato l'allarme, ma per il 57enne non c'era niente da fare

Sono stati alcuni automobilisti a dare l'allarme, vedendo il corpo sull'asfalto. Tra loro qualcuno che ha assistito al tragico gesto avrebbe anche provato a prestare i primi soccorsi. Sul posto sono poi intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, ma per il 57enne non c'era ormai più niente da fare se non constatarne il decesso. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia di Seriate, che hanno accertato come non vi siano altre persone coinvolte nella vicenda. Restano da capire le motivazioni alla base del suicidio, anche se come spesso accade in questi casi è probabile che non vi sia una sola causa, ma che alla decisione del 57enne abbiano contribuito un insieme di fattori.