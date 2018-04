Una ragazza di 25 anni di nazionalità irlandese è stata soccorsa nella notte tra venerdì e sabato a Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, trovata riversa nel parcheggio della stazione ferroviaria, priva di sensi e riversa in una pozza di sangue per una profonda ferita alla testa.

La giovane si trovava ospite da alcuni amici italiani residenti in Brianza, e non è ancora noto cosa ci facesse a Paderno. La 25enne è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni di XXIII di Bergamo dove si trova tutt'ora ricoverata: chi l'ha picchiata ha infierito sul suo viso e sul capo, infliggendogli lesioni gravi.

A trovarla un passante attorno alle tre di notte, che ha chiesto aiuto ad una guardia giurata. Alle forze dell'ordine che l'hanno ascoltata ha spiegato di non conoscere il suo aggressore e che quella sera era ubriaca, non ricordandosi così nulla. Le fratture al viso e i tagli della ragazza non sono compatibili con una caduta accidentale, ma sono senza dubbio frutto di un'aggressione. Da quanto si apprende non avrebbe subito un tentativo di stupro. I carabinieri sono sulla ricerca dei responsabili del pestaggio.