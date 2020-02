in foto: (Immagine di repertorio)

Un cadavere è stato ritrovato nel primo pomeriggio di lunedì 17 febbraio in via Lungo Seveso a Paderno Dugnano. Sono stati alcuni operai al lavoro nelle ditte del circondario a segnalare la presenza del corpo senza vita ai carabinieri, che sono immediatamente accorsi sul posto per gli accertamenti del caso. L'uomo di privo di vita si trovava all'interno di un'auto parcheggiata. I militari della compagnia di Sesto San Giovanni stanno indagando sull'accaduto e, stando a quanto appreso da Fanpage.it, si tratta di un probabile caso di suicidio. Non sono state rese note per il momento le generalità dell'uomo. Restano da chiarire le motivazioni del gesto dell'uomo.