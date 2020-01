in foto: (immagine di repertorio)

Quante volte è capitato di sbagliare una manovra durante un parcheggio e tamponare uno dei veicoli già posteggiati? Almeno una volta nella vita è successo a chiunque, così come alla donna che nel weekend scorso, quello tra sabato 18 e domenica 19 gennaio, ha speronato un'auto a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Una buona educazione civica, in questi casi, prevederebbe di mettere momentaneamente in sosta il proprio mezzo per lasciare sul parabrezza dell'auto danneggiata un bigliettino con recapito telefonico affinché il proprietario del mezzo possa ricontattarvi per compilare la constatazione amichevole. Ecco, a Paderno Dugnano, questo, non è successo.

Rintracciata, la donna ha ammesso le proprie colpe

Il proprietario del veicolo danneggiato, una Fiat Freemont parcheggiata nella zona sud della città, si è trovato parte della carrozzeria rovinata e colorata di un altro colore a causa di uno speronamento. In strada, poi, nei pressi dell'auto, vi erano i resti della carrozzeria del veicolo che gli è andato addosso. Avvisati subito gli agenti della polizia locale di Paderno, questi sono usciti per effettuare i rilievi del caso e mettersi sulle tracce della donna che non ha voluto assumersi la responsabilità di quanto successo. Come riportato da "Il Cittadino", attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli agenti sono riusciti a risalire alla macchina in questione, una Jeep Compass, e alla sua conducente che – una volta arrivata al Comando – ha ammesso le proprie colpe. Adesso, l'assicurazione si occuperà dei danni arrecati all'altra auto mentre lei dovrà pagare una multa per omessa fermata.