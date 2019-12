Un uomo di 35 anni è stato trovato privo di vita nelle acque del fiume Adda nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 dicembre. Le ricerche erano scattate poche ore prima, quando alcuni testimoni avevano lo avevano visto precipitare dal ponte San Michele di Paderno d'Adda, nel Lecchese, e cadere in acqua dopo un volo di alcune decine di metri.

Precipita dal ponte San Michele: 35enne trovato senza vita nel fiume Adda

La chiamata di allarme è arrivata attorno alle 14 dallo storico ponte sulla strada provinciale 54, un luogo che già in passato è stato teatro di tragedie come questa. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Merate e i vigili del fuoco di Lecco, che hanno battuto le sponde del fiume per diversi chilometri alla ricerca dell'uomo, con la speranza di trovarlo ancora vivo. Allertate anche un'ambulanza e un'automedica del 118.

Le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco

I soccorritori si sono quindi concentrati sulla sponda orientale, dalla parte di Calusco d'Adda. Proprio in quella zona, all'altezza di un'area boschiva, è stato ritrovato il corpo del 35enne, già privo di vita. Fatali i gravi traumi riportati nella caduta da un'altezza di molte decine di metri. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, dopo i difficile recupero della salma da parte dei pompieri. Saranno ora le indagini dei carabinieri ad accertare l'identità dell'uomo precipitato e la dinamica della caduta, per comprendere se sia stato un incidente o un gesto estremo da parte del 35enne.