La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte e l'Epifania tutte le feste porta via. Proverbi e detti sulla nota vecchina che rende più dolce la fine delle festività natalizie abbondano da sempre. Ma di pari passo abbondano anche le manifestazioni, gli eventi e le iniziative che il 6 gennaio animano le principali città d'Italia tra cui non manca Milano che per il giorno dell'Epifania propone diverse occasioni di svago per grandi e piccini. Eh sì perché se i più piccoli avranno la sorpresa di vedere la Befana dal vivo addirittura a bordo di una moto con tanto di calza piena di dolci, non mancherà l'occasione neanche di creare una propria calza personalizzata con i laboratori creativi al Museo. E per i più grandi la giornata del 6 gennaio sarà un'occasione per cimentarsi con il pattinaggio sul ghiaccio piuttosto che regalarsi una serata di musica con i classici del Natale. Insomma il capoluogo meneghino si prepara ad accogliere al meglio la Befana che, come tradizione vuole, arriva in darsena con il corteo dei magi in Duomo. Se conoscete altre iniziative legate al giorno dell'Epifania a Milano, segnalatecele.

Il Corteo dei Re Magi.

Perché anche la tradizione vuole la sua parte. E quindi alla Befana non può mancare il Corteo dei Re Magi composto dai Re Magi, dalla Banda Civica, dai Martinitt, dalle majorettes e da vari gruppi in costume. Si parte dal Duomo e si raggiunge la Basilica di Sant'Eustorgio, ove avviene la tradizionale offerta davanti al presepe vivente.

Dolci e caramelle in Piazza.

Perché le feste vanno concluse in dolcezza e la calza deve essere bella ricca e piena di leccornie. Quindi per tutti i golosi l'appuntamento è alle 15 in piazza del Popolo Corbetta dove la Befana in persona distribuirà dolci, cioccolata calda, caramelle e altro. Per la gioia dei bimbi ma anche degli adulti.

Sui Pattini.

Per una Befana piroettante sul ghiaccio, l'appuntamento è in Piazza Gae Aulenti dove è stata allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio Gae Aulenti on Ice che permette di volteggiare ammirando lo skyline di Porta Nuova e di intrattenersi con mercatini, spettacoli e giochi. E chissà che le Befana non arrivi sui pattini.

Con la befana in moto.

Una Befana versione centauro è quella che stupirà i bambini che riceveranno i doni della simpatica vecchina. L'evento è organizzato dalle Associazioni dei Motociclisti che consegneranno i doni ai bimbi ospiti degli Istituti della città e sfileranno per le vie della città trasportando un fantoccio della Befana. Ci si vede alle 8, in Corso Sempione.

Calza Creativa al Museo.

Orari: Da martedì a sabato dalle 10.30 alle 18.30

Indirizzo: Corso Magenta 57, Milano

Contatti: 02 4300 6522-sito ufficiale

Creare una propria calza personalizzata? si può. Al Museo Martinitt e Stelline i piccoli visitatori prenderanno parte ad un laboratorio creativo durante il quale creeranno la loro calza per poi riempirla con i dolci e le caramelle della Befana.

Ai Bagni Misteriosi la vera storia della Befana.

Orari: Tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10.30 alle 19.30

Indirizzo: Via Carlo Botta 18, Milano

Contatti: 02 8973 1800- sito ufficiale

Storie e legende legate alla Befana. Si potranno ascoltare nell'affascinante cornice dei Bagni Misteriosi dove il 5 gennaio i bambini potranno ascoltare la vera storia della simpatica vecchina che porta doni e carbone e decori la calza. Mentre il 6 gennaio i White Dreams, quattro artisti (due trampolieri, una ballerina e un giocoliere) itineranti nello spazio, si esibiranno in magiche performance.

Con la Befana tra le stelle.

Orari: Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12:20 e dalle 13.30 alle 16.50

Indirizzo: Giardini Pubblici Indro Montanelli

Contatti: 02 8846 3340

Un'occasione per visitare il Planetario meneghino e per aspettare l'arrivo della Befana che come recita il proverbio arriva di notte. E quindi tutti con gli occhi rivolti alla Luna, tra pianeti e nebulose. Un viaggio nel sistema solare e oltre, alla ricerca della casa perfetta per la strega dei dolcetti.

Al Blue Note con Fabrizio Bosso.

Orari: Lunedì dalle 12.00 alle 19.00, da martedì a sabato dalle 12.00 alle 22.00

Indirizzo: Via Pietro Borsieri 37, Milano

Contatti: 0269016888 sito ufficiale