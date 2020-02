in foto: Il treno deragliato nel Lodigiano

È di un morto e tre feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto la scorsa notte intorno alle 5 lungo l'autostrada A1 all'altezza di Ospedaletto Lodigiano, dove il treno Frecciarossa è deragliato lo scorso 6 febbraio. L'auto a bordo della quale viaggiavano i quattro si è schiantata all'altezza di una piazzola di sosta in una dinamica ancora da chiarire, ma secondo una prima ipotesi è probabile che a distrarre l'automobilista alla guida sia stata proprio la curiosità di vedere il luogo dell'incidente ferroviario. L'allarme è scattato intorno alle 5 quando sul posto sono giunti i soccorritori del 118 per soccorrere i feriti: tre i feriti, tutti uomini, di 20, 25 e 26 anni. Mentre la vittima è una ragazza di soli 21 anni. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia stradale ai quali sono state affidate le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il prefetto di Lodi: Il problema dei curiosi è reale

Sulla vicenda è intervenuto anche il prefetto di Lodi Marcello Cardona che ha spiegato l'esistenza reale di un problema che riguarda i curiosi che spesso rallentano in quel tratto dell'autostrada proprio per vedere il treno deragliato: "Il problema c'è e stiamo cercando di gestirlo al meglio – le parole di Cardona – c'è la Polizia Stradale che è stata incaricata proprio di gestire la questione e siamo sicuri del fatto che si occuperà anno di tutto questo al meglio, con più pattuglie al giorno". Il rallentamento o le manovre improvvise sono infatti pericolosissime e potrebbero causare incidenti: come potrebbe essere accaduto proprio la scorsa notte ai quattro giovani. Al momento però i rilievi effettuati dalla polizia non hanno ancora dato riscontro in questo senso.