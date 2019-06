in foto: Immagini di repertorio

Un grave incidente avvenuto tra Orzinuovi e Roccafranca, in provincia di Brescia, è costato la vita a una ragazza di 21 anni morta poco dopo lo schianto della sua auto contro un mezzo pesante. Il violento impatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì intorno alle 15 lungo la Provinciale Due: secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine giunte tempestivamente sul posto, la vettura sulla quale viaggiava la giovane, una Chevrolet Matiz, si è scontrata frontalmente contro il camion proveniente dalla corsia opposta. Non è chiaro se per una manovra errata o un sorpasso azzardato di uno dei due mezzi.

La ragazza è morta sul colpo a causa del violento impatto col tir

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con due ambulanze che hanno prestato le prime cure ai feriti: a riportare le ferite più serie è stata la 21enne che i vigili del fuoco hanno estratto dalla vettura e affidato alle cure del personale medico che però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Intanto è sopraggiunta poco dopo anche la polizia stradale che ha chiuso il tratto interessato per permettere l'intervento del 118 e anche per effettuare i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto. Al momento la dinamica però non sembra ancora chiara. La giovane, secondo le prime informazioni, era residente proprio nel comune di Orzinuovi.