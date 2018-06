Ha quasi 400 anni, originariamente era il giardino di un palazzo e fu voluto da Mariateresa d'Austria. Se questi non sono indizi sufficienti per capire di cosa parliamo, aggiungiamo un dettaglio che subito renderà tutto più chiaro: si trova nel quartiere Brera di Milano. E se mettiamo insieme tutti i pezzi del puzzle, quello che viene fuori è un'oasi di verde e relax che risponde al nome dell'Orto Botanico di Brera situato all'interno dell'omonimo palazzo al cui interno sono ospitate la Pinacoteca, la Biblioteca Braidense, l'Accademia di Belle arti e l'Osservatorio astronomico. Questo spazio inaspettato di verde nel pieno centro città era in principio proprietà dei Gesuiti che lo utilizzavano come frutteto, il giardino passa attraverso molte mani, su tutte il Governo Austriaco che lo trasforma in orto destinato alla coltivazione di erbe officinali. Ma è a Napoleone che si deve l'apertura al pubblico della struttura. Nel 1863, l'orto è già un'affermata sede didattica della Scuola Superiore d'Agricoltura e ad oggi, l'orto di Brera, che si trova in pieno centro città fra l'Accademia di Brera e via Fiori Oscuri, è proprietà dell'Università di Milano, che si occupa del suo mantenimento.

Le specie rare

La superficie dell'orto è di circa 5000 mq, ma al suo interno è immensa la quantità di alberi, cespugli, erbe e fiori tra cui due alberi davvero impressionanti: il tiglio – alto quasi 40 metri – e i due ginkgo (maschio e femmina) risalenti al periodo di fondazione del giardino. E poi ancora il noce americano e quello del caucaso, la firmiana, albero orientale arrivato a Milano per volere dei francesi.

Le tracce del passato

All'interno dell'Orto non è difficile notare testimonianze del passato tra cui le due vasche ellittiche del ‘700, mentre sono dell‘'800 la serra oggi in uso all’Accademia di Belle Arti, la piccola Specola (dove era inserito uno strumento dei passaggi del 1870) così come le strutture dell’aula didattica e le aiuole che compongono il giardino.

Indirizzo

Orto Botanico di Brera – Università degli Studi di Milano

Via Brera, 28, Milano – Tel. 02 50314683, 02 50314684-98-99- sito ufficiale

Aperture e orari

Dal 1° novembre al 31 marzo, dalle 9,30 alle 16,30, dal 1° aprile al 31 ottobre, dalle 10 alle 18, ingresso gratuito

Come arrivare

MM3 (Montenapoleone), MM2 (Lanza) Tram e bus 1, 2, 3, 4, 12, 14, 27, 43, 61, 94