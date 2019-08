in foto: Immagine di repertorio

Il cadavere di una ragazza di circa vent'anni è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri in un campo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il corpo della giovane, che era in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dal proprietario dell'area mentre falciava l'erba. Sul caso indaga la polizia di Stato.

A chiamare i soccorsi, alle 16.40 di lunedì 26 agosto, è stato un agricoltore che stava lavorando a bordo del suo trattore. Al centralino del 112 l'uomo ha riferito di aver notato una persona riversa e che non dava segni di vita. Sul posto, in via Canale 2, sono arrivati i poliziotti del commissariato di Busto Arsizio e due ambulanze. È apparso subito evidente, dalle condizioni del corpo, che la giovane era morta già da qualche giorno.

Trovati documenti in un portafogli: sono di una 20enne romena residente in Italia

I primi accertamenti svolti dal medico legale non hanno potuto accertare la causa della morte. Sul corpo non sono stati riscontrati evidenti segni di violenza. Al momento, quindi, tutte le piste sono aperte. A causa delle condizioni del cadavere, il cui volto è irriconoscibile, non è stato nemmeno possibile identificare con certezza la vittima. Vicino al corpo, gli investigatori hanno trovato un portafogli con all'interno i documenti di una ventenne romena residente in Italia. Stando alle prime verifiche, pare che la ragazza non avesse rapporti stretti con la famiglia, per questo nessuno aveva denunciato la scomparsa. Gli inquirenti stanno verificando se si tratti effettivamente della stessa persona. L'autopsia è prevista per domani.