Ha organizzato una festa nel suo appartamento a Corsico, nell'hinterland di Milano, e ha cercato di stuprare una delle donne presenti. Un uomo di 40 anni, di nazionalità moldava, è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato una connazionale di 51 anni che si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui durante il party non autorizzato.

Corsico, tentato stupro durante una festa in casa: arrestato un 40enne

I militari della compagnia di Corsico sono intervenuti all'alba di lunedì 4 maggio in via Marco Polo 10. A chiamarli era stato la stessa badante 51enne, raccontando di essere scappata dall'abitazione del connazionale che la scorsa notte aveva organizzato una festa, infrangendo le norme anti coronavirus che vietano qualsiasi tipo di assembramento o visita se non tra congiunti e per motivi di urgenza o necessità. Il raduno illegale, nella notte del primo giorno della "fase due" dell'emergenza, si è concluso con un'esperienza da incubo per la donna.

La vittima picchiata dopo aver rifiutato un rapporto sessuale, ha chiamato i carabinieri

Ai carabinieri la vittima dell'aggressione ha raccontato che durante la festa il proprietario di casa, che ha precedenti, avrebbe tentato più volte di avere un rapporto sessuale con lei. All'ennesimo rifiuto, in preda agli effetti dell'alcol, l'avrebbe picchiata provocandole tumefazioni e ferite al volto. All'arrivo delle forze dell'ordine il moldavo era ancora visibilmente ubriaco. È stato bloccato e arrestato per violenza sessuale e lesioni personali.