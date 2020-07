in foto: Immagine di repertorio

Sono nove le persone arrestate questa mattina dai carabinieri della compagnia di Saronno nell'ambito di un'operazione in corso da questa mattina all'alba guidata dal capitano Pietro Laghezza: le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio.

Le nove persone arrestate sono ritenute responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti, anche verso i giovanissimi. Tra gli arrestati ci sarebbe anche un cantante trap noto nel mondo musicale e sui social. Il cantante è considerato dagli inquirenti uno dei principali protagonisti della vicenda. Gli arresti e le perquisizioni hanno quale epicentro Uboldo. In campo anche l’elicottero dell’Arma arrivato da Orio al Serio e una pattuglia cinofila arrivata da Casate Novo. Maggiori dettagli sull’operazione in corso verranno forniti in tarda mattinata.