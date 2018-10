Tragedia questa notte su viale Rubicone, dove un operaio di 47 anni è stato travolto e ucciso mentre era a lavoro su un cantiere notturno per verniciare di un ponte sull'autostrada A4 alla periferia nord di Milano. L'uomo stava posizionando i birilli per delimitare l'area di lavoro sullo svincolo di Cormano dell'Autostrada A4, quando è stato investito dalla vettura guidata da un giovane di 25 anni, sottoposto ai test di rito sull'utilizzo di alcol e droghe.

Sul posto il personale sanitario del 118, che purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio, assieme agli agenti della Polizia Locale e ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi e raccolte le testimonianze dei colleghi dell'uomo per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Da verificare se l'auto che ha ucciso il 47enne rispettasse i limiti di velocità.