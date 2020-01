in foto: Raffaele Ielpo, l’operaio morto a Milano

Un incontro per discutere della sicurezza degli operai impegnati negli scavi della metropolitana M4 di Milano, dopo il tragico incidente che ha provocato al morte del caposquadra Raffaele Ielpo nel cantiere di piazza Tirana. Oggi l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, e quella al Lavoro, Cristina Tajani, incontrano i rappresentanti dei sindacati Cgil-Cisl-Uil.

Incontro tra assessori e sindacati: Fare tutto il possibile per migliorare la sicurezza

L'amministrazione comunale ha accettato la richiesta di un vertice dopo la giornata di sciopero indetta dai lavoratori per chiedere più sicurezza. "Abbiamo risposto positivamente a una richiesta di incontro da parte dei sindacati”, arrivata il 14 gennaio, “e domani li incontreremo”, ha detto in aula durante il Consiglio comunale l’assessore Granelli.“Bisogna fare tutto il possibile per migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza anche per questi interventi che avvengono in condizioni particolari e difficili”, ha poi aggiunto Granelli, “che possono costituire delle situazioni di pericolo anche per operai esperti come lo era Ielpo.

Sciopero di 24 ore in tutti i cantieri

I lavoratori hanno incrociato le braccia per 24 ore e fermato i cantieri della nuova linea M4 della metropolitana milanese. Una decisione arrivata durante un'assemblea degli operai in seguito al tragico incidente di lunedì sera. Il 42enne è rimasto schiacciato da un cumulo di detriti, massi che si sono staccati improvvisamente dal soffitto di un tunnel a 18 metri di profondità, proprio mentre Ielpo stava effettuando delle rilevazioni. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti e disposta l'autopsia.