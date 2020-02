in foto: (Foto vigili del fuoco)

Un crollo che ha destato spavento e preoccupazione quello avvenuto nella giornata di domenica 9 febbraio sulla Tangenziale ovest, nel tratto che collega Opera a Milano. Alcuni calcinacci si sono staccati da un ponte colpendo un'auto di passaggio sulla strada provinciale della Val Tidone. Fortunatamente in seguito al crollo non ci sono stati feriti, ma l'automobilista alla guida ha subito allertato i soccorsi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco della caserma di Pieve Emanuele, anche le forze dell'ordine, con agenti della polizia locale e stradale. A loro è stato affidato il compito di ricostruire quanto accaduto, cercando di capire quali possano essere le cause che hanno provocato la caduta di calcinacci. Il tratto di strada in cui si è verificato l'episodio è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, con riapertura di entrambe le carreggiate soltanto in serata.

I disagi per la viabilità e le verifiche

In seguito al crollo dei calcinacci la strada provinciale 412 in direzione Pavia è rimasta chiusa al traffico, causando code e rallentamenti. Dopo i primi accertamenti si pensa che la caduta di calcinacci dal ponte sia dovuta ad alcuni lavori di manutenzione eseguiti nel corso degli ultimi giorni. In attesa di una conferma definitiva proseguono i sopralluoghi. La cosa più importante è che non ci sono stati danni per gli automobilisti in transito. Un'auto è stata danneggiata, ma fortunatamente non ci sono stati risvolti più gravi. Il sindaco di Opera Antonino Nucera ha ringraziato pubblicamente, attraverso un post su Facebook, tutti gli enti intervenuti per la rimozione dei calcinacci e la messa in sicurezza dell'area.